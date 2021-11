Stefania Orlando scrive una dedica a cuore aperto alla sua mamma per il suo compleanno: le parole della showgirl commuovono il web.

Stefania Orlando scrive una bellissima e toccante dedica social alla sua mamma che ieri ha compiuto 87 anni. L’ex gieffina ha sempre raccontato di avere avuto un rapporto burrascoso con la sua famiglia in adolescenza ma il suo gesto fa capire quanto amore ci sia tra lei e la mamma. Le sue profonde parole sono accompagnate da una foto madre-figlia che ha commosso i fan.

La dedica di Stefania Orlando alla madre per il suo compleanno

Ecco la bellissima dedica di Stefania Orlando alla mamma: “Mamma, oggi compi 87 anni e guarda come sei raggiante, solare, felice e bella. Abbiamo tante foto insieme, forse più belle, ma ho scelto di mettere questa perché ci rappresenta davvero, sorridenti e spensierate nella nostra semplicità, in un giorno qualunque, con il vento tra i capelli. È stata scattata 3 mesi fa al mare, a Fregene, posto che io amo tanto e dove d’estate riusciamo a riunirci per qualche giorno con tutta la famiglia.

Le bellissime parole della showgirl continuano sempre più profonde: “Una famiglia che tu hai saputo tenere unita, insieme a papà, con pazienza, costanza, dedizione e amore, da più di 58 anni. Sei stata e sei una mamma meravigliosa e tra le tante cose di cui ti sarò sempre grata ce n’è una in particolare, l’avermi insegnato ad essere una donna indipendente, l’indipendenza (economica e mentale) è sinonimo di libertà, ed è stata la chiave che mi ha consentito di scegliere sempre senza condizionamenti tutto ciò che ho fatto nella mia vita. Nel bene e nel male. Buon compleanno mamma, sempre unite”.