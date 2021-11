Martina Colombari annuncia sui social di essere guarita dal Covid-19 e poi posta il certificato medico per rispondere a chi non crede che sia negativa al virus.

Martina Colombari è finalmente guarita dal Covid-19. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una bellissima foto su Instagram, ma qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto. Infatti, l’attrice pubblica il certificato di negatività al virus sui social per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni. Qualcuno non ha creduto alla Colombari? Scoppia la polemica.

Martina Colombari è negativa al Covid-19, sui social c’è chi non le crede: lei mostra il certificato

Ieri, Martina Colombari ha annunciato al mondo di essere guarita dal Covid-19 con un post che la ritrae sorridente con il figlio: “Mai come oggi amo essere NEGATIVA“, così scriveva l’attrice. La gioia di essere uscita da questa brutta situazione però è durata molto poco. Dopo qualche ora, l’attrice ha postato la foto del certificato medico che attesta di essere guarita dal virus e scrive: “Siccome io amo essere trasparente, e non sopporto la cattiveria della gente….. ecco qui.” La foto è cerchiata sulla data e lo stato “negativa”per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni. In molti hanno pensato che la Colombari mentisse perchè è guarita molto presto e sui social si scatena la polemica. Il gesto dell’attrice pone fine alla questione ma sui commenti c’è chi ancora discute sui vaccini e sulla loro pericolosità.