Gianluca Costantino è un personal trainer approdato al Grande Fratello Vip 6. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Con il suo fisico statuario Gianluca Costantino ha guadagnato la popolarità sui social affermandosi come coach e personal trainer, ma in realtà il ragazzo è laureato in economia e finanza (e infatti ha lavorato anche come consulente finanziario). Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, dalla carriera alla vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Gianluca Costantino: la carriera

Classe 1988 e originario di Napoli (non è dato sapere con esattezza quando sia nato) Gianluca Costantino lavora come personal trainer e come modello per alcuni importanti brand di moda. Si è laureato presso la facoltà di Economia e finanza all’università e, a seguire, ha offerto alcuni servizi di coach online. Inoltre il ragazzo è stato assunto da Generali Italia in qualità di consulente finanziario e assicurativo. Nel 2022 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente del reality show.

Gianluca Costantino: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del personal trainer che, su Instagram, è molto riservato sotto questo aspetto. Per diverso tempo il personal trainer ha vissuto a Genova ma sembra che poi abbia iniziato a fare la spola tra Roma e Milano.

Gianluca Costantino: le curiosità

– Ama pratica sport, specialmente all’aria aperta: pratica boxe, surf, sci e molto altro.

– Gli piace trascorrere le sue vacanze estive al mare in compagnia degli amici (tra questi vi sono anche Alessandro Basciano e l’influencer Giulia De Lellis, spesso presenti nei suoi scatti su Instagram).

– Ha un French bulldog di nome Tyson.

– Gli piace cucinare e condividere le sue ricette con i fan dei social.

– È molto legato alla sua famiglia, con cui ama trascorrere i suoi compleanni e le feste più importanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG