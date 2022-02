Troppia è una parola inventata che è una via di mezzo fra “trio” e “coppia” ed è stata usata per indicare la relazione molto particolare tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè.

Nel corso del Grande Fratello Vip accade un po’ di tutto: dalle liti, ai momenti di festa a quelli meno felici, ma anche nuovi amori che nascono o che si sviluppano in direzioni che mai il pubblico si sarebbe aspettato. È il caso di Alex Belli, entrato nella casa più spiata d’Italia nella stagione 2021/2022, dove sta vivendo una relazione “a tre” con la moglie Delia Duran e Soleil Sorgè. Si tratta così di una “troppia”, ovvero di tre individui che hanno una relazione amorosa tra di loro.

Origine : dal Grande Fratello Vip.

: dal Grande Fratello Vip. Quando si usa : per indicare una relazione amorosa composta tra tre persone.

: per indicare una relazione amorosa composta tra tre persone. Lingua : italiano (parola inventata).

: italiano (parola inventata). Diffusione: Italia.

Il significato di troppia e da dove nasce

Una troppia è una parola inventata che definisce una relazione amorosa di cui fanno parte tre persone, senza problemi di gelosia o di tradimenti. Si tratta dell’unione delle parole “trio“, che chiaramente indica un gruppo di tre persone, e “coppia“, ovviamente un insieme di due persone che hanno una relazione amorosa.

Fondendo i due significati delle parole formandone uno nuovo si ha il senso di “troppia”, termine legato principalmente al linguaggio televisivo, del web e dei social.

Oltre al cosa Belli-Delia-Soleil non ci sono altri casi di “troppia”, o almeno non per quanto riguarda la tv e in particolare i reality show. Insomma, quando si avvia a una relazione stabile a tre si usa proprio questo termine.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso della parola in contesti giornalistici, con titoli di giornale, o dai social.

-“GFVip6, Soleil bacia Delia e poi si scaglia contro Alex: “Io ti amo, non ne posso più”. Sta per formarsi la prima “troppia” mediatica? VIDEO” di OAPlus.it

