Love fiercely è diventato lo slogan di una importante campagna sociale, e social, attivata da Chiara Ferragni con l’Arcigay. Ecco quale è l’origine di questa espressione e cosa significa.

Love fiercely è un’espressione inglese, una figura retorica che serve ad arricchire e rendere meno banale il linguaggio parlato o la frase scritta. La parola love significa amore, ma la parola fiercely può acquistare significati differenti in base ai contesti in cui viene utilizzata. La prima volta che fu usata risale al XIV secolo, con un significato che stava per “feroce”. Vediamo cosa si nasconde dietro i suoi molteplici significati.

Origine : deriva dal latino ferus che significa fiero, fier inglese

: deriva dal latino ferus che significa fiero, fier inglese Dove viene usato : per indicare un tipo di amore, ora anche sui social

: per indicare un tipo di amore, ora anche sui social Lingua : inglese

: inglese Diffusione: globale

Il significato di love fiercely

In inglese la parola love può essere un sostantivo con il significato di amore, passione. Come verbo invece ha il significato di amare, piacere, adorare o voler bene, e se utilizzata come aggettivo significa amoroso. Mentre fiercely è un avverbio, che può assumere diversi significati a seconda del contesto in cui viene utilizzato, sia nella lingua scritta che parlata. Fierce è l’aggettivo da cui deriva, e significa intenso, ardente. Ma può significare anche potente, distruttivo se riferito ad esempio ad un evento climatico – tempesta, diluvio potente – Ad esempio se è riferito ad un animale può significare “feroce” ma anche un “abbraccio feroce” o una “feroce lealtà”.

Love Fiercely

Se invece segue la parola love, love fiercely, sempre utilizzato in modo figurato, acquista un significato totalmente diverso. Può voler dire fieramente, intensamente, tenacemente, orgogliosamente. Pertanto love fiercely diventa una espressione per definire un modo di amare. Si indica in questo modo l’amore che si prova per il proprio/a partner ma anche per i propri figli, amici o animali.

La campagna #LoveFriencely, lanciata da Chiara Ferragni e l’Arcigay, ne è un esempio. In questo caso diventa uno slogan per un a campagna sociale, e social .

La campagna vuole essere un’azione concreta in favore dell’amore “senza barriere né distinzioni” e verrà portata all’interno delle scuole di Milano e provincia. Servirà a sensibilizzare i giovanissimi sulle tematiche del bullismo legato alle discriminazioni di genere. #LoveFiercely in questo caso è lo slogan di un nuovo modo di amare con fierezza, con orgoglio e in modo libero.

Esempi d’uso

-I’ll always love fiercely- Amerò sempre intensamente

-#Lovefiercely

-One has to love fiercely-Bisogna amare fieramente

-E’ nel titolo di un libro di Jean Zimmermann, Love, fiercely: a gilded age romance

-Love now. Love fiercely. This all ends-Amate ora, Amate ferocemente. Tutto questo finisce.

