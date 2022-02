Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 avranno come location tanti altri posti oltre alle due città che identificano la manifestazione.

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è avvenuto il passaggio di consegne ai rappresentanti delle città che ospiteranno la prossima edizione dei giochi. Nel 2026, andranno in scena le Olimpiadi Milano-Cortina: diamo uno sguardo a tutte le location riservate alle competizioni degli sport della neve e del ghiaccio.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le location

L’ultima volta che le Olimpiadi invernali hanno toccato il bel Paese correva l’anno 2006 e vedeva come culla dei giochi la bellissima Torino. A distanza di 20 anni, la manifestazione sportiva più importante al mondo torna in Italia e gli addetti ai lavori promettono uno spettacolo unico nel suo genere. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, oltre alle due località che danno il nome all’evento, vedranno altre location bellissime. La Cerimonia d’apertura si svolgerà presso lo Stadio San Siro della città meneghina, mentre quella di chiusura andrà in scena presso la stupenda Arena di Verona. Nel capoluogo lombardo, inoltre, ci saranno le gare di pattinaggio artistico e hockey ghiaccio, mentre a Cortina d’Ampezzo lo sci alpino femminile, il curling, il bob, lo skeleton e lo slittino.

Per quel che riguarda le competizioni sportive, invece, le località coinvolte saranno diverse. A Livigno si svolgeranno le gare di sci freestyle e snowboard, mentre a Bormio lo sci alpino maschile e ad Anterselva il biathlon. La Val di Fiemme ospiterà la combinata nordica e il salto con gli sci e Baselga di Piné lo speed skating.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio. Mancando ancora quattro anni alla manifestazione sportiva, il programma dettagliato non è stato ancora definito. Nelle prossime settimane, comunque, dovrebbe essere aperta la vendita dei biglietti per le diverse competizioni.

