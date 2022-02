Il “man game” di questa edizione del Grande Fratello Vip è tornato come ospite nella Casa, per chiarire il suo rapporto con Delia e Soleil: la reazione delle due fa discutere.

Nella puntata di ieri, 14 febbraio, Alex Belli è rientrato nella Casa. Ad accoglierlo c’è stata Soleil che lo ha abbracciato gioiosa di ritrovare il suo amico, mentre molto più dura è stata la reazione di Delia Duran.

Alex Belli torna nella Casa, la soap continua?

Durante la diretta, Alfonso Signorini chiede a Soleil di andare in giardino. L’influencer già si aspettava che ad apparire lì ci sarebbe stato Alex Belli. I due hanno subito avuto uno scambio di battute ironiche e di complicità che non è passato inosservata in studio.

Come riporta Fan Page, l’attore dichiara: “È intrattenimento, guarda che non ho fatto niente, quello che mi fa molto piacere è che sei sempre stata coerente, la coerenza che hai è una cosa che ti ringrazierò a vita. Mi dispiace che Delia sia entrata e abbia perso la direzione che non è quella che volevamo.Lei sta vivendo quella bolla che abbiamo vissuto, l’unica differenza è che lei non ha la direzione, quello che mi ferisce di più e che ti ringrazio, tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi io mi sono fatto conoscere per quello che sono.“

Quando il man game rivela che sarà ospite nella Casa, parte l’abbraccio tra lui e Soleil. La reazione di Deli Duran, però, non sembra essere gioiosa: “Sono scioccata, non me l’aspettavo“. Subito Belli dichiara: “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”.

