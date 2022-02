Su Amazon Prime Video è già disponibile il trailer della nuova stagione di LoL chi ride è fuori. La serie più ironica e amata di sempre torna a febbraio e marzo per degli appuntamenti unici che ci faranno sbellicare dalle risate.

Andrea Conti ha postato su Twitter il seguente annuncio: “Dal 24 febbraio su Amazon Prime Video saranno disponibili le prime 4 puntate, dal 3 marzo le ultime due di LOL 2″. La serie, il cui trailer è già disponibile sulla piattaforma, sta per tornare a fare il pieno di consensi.

Come riporta Fan Page: “La seconda stagione di LOL: chi ride è fuori ha una data di uscita ufficiale. I nuovi episodi del comedy show saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio. Il gran finale decreterà un unico vincitore, ovvero il concorrente che riuscirà a rimanere impassibile alle risate per tutte e le sei ore di durata del gioco. Chi sarà il successore di Ciro Priello? Anche quest’anno, il primo classificato di aggiudicherà un premio pari a 100 mila euro da devolvere ad un ente benefico“.

