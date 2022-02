Andrea Delogu torna su Rai 2 con un nuovo programma: Tonica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show.

Rilanciare la seconda serata: è questo uno degli obiettivi, annunciati, della Rai. E proprio in questo contesto si inserisce Tonica, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu in cui, in un certo senso, radio e televisione si mescolano in un unico media. E’ infatti la musica, o meglio, sono i suoi protagonista i grandi protagonisti dello show in onda su Rai 2 ideato da Massimo Bonelli, Rossella Rizzi e dalla stessa Andrea Delogu. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Tonica: quando inizia il programma di Andrea Delogu

La prima puntata di Tonica andrà in onda martedì 15 febbraio 2022 su Rai 2, a partire dalle ore 23.45 circa, ovvero subito dopo la fine della prima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile.

Andrea Delogu

Le varie puntate di questa prima stagione di Tonica saranno poi nella stessa fascia del palinsesto di Rai 2, ovvero sempre in seconda serata su Rai 2 al martedì sera, sempre a partire dalle ore 23.45. Le varie puntate di Tonica possono poi essere viste anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Tonica: gli ospiti del programma di Andrea Delogu

Tonica è una sorta di late show musicale in cui una serie di ospiti, provenienti principalmente dal mondo della musica, si faranno conosce dal pubblico a casa raccontandosi anche nella sfera più privata, tra amori, delusioni, tradimenti e molto altri. Non mancheranno poi i giochi e soprattutto le esibizioni dal vivo dei vari ospiti in studio.

Ad accompagnare Andrea Delogu nella prima puntata saranno Stefano De Martino (che sarà possibile quindi vedere su Rai 1 per tutta la sera di martedì 15 febbraio considerato che conduce in prima serata Stasera tutto è possibile), Gaia, Gué Pequeno, Matteo Romano e Angelina Mango.

