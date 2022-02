Ecco alcune indiscrezioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne: Gemma Galgani potrebbe troncare la sua nuova conoscenza mentre Matteo si troverà in serie difficoltà.

Uomini e Donne torna con un nuovissimo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni che circolano sul web, la puntata del 15 febbraio sarà molto movimentata. Gemma Galgani potrebbe interrompere la sua nuova conoscenza scatenando l’ira di Tina Cipollari. Matteo invece è ai ferri corti con le sue corteggiatrici.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, potrebbe esserci una nuova delusione per Gemma Galgani. La dama torinese avrebbe pensato di troncare la conoscenza con il nuovo cavaliere, venuto a conoscerla. Questo provoca subito la reazione di Tina Cipollari che ha subito dichiarato che tra i due non sarebbe durata perchè la Galgani non era davvero interessata al signore.

Guai in vista invece per Matteo. Il tronista ha discusso sia con Federica che con Denise ed entrambe sono uscite dallo studio. L’ex di Sophie Codegoni però, ha rincorso solo la prima, lasciando andare l’altra corteggiatrice. Sembra che questo modo di fare abbia spinto tutte le sue corteggiatrici a non presentarsi in studio. Insomma, una bella gatta da pelare per Matteo che non sa davvero come uscire dalla situazione.

