Arriva dalla Corea del Sud la nuova serie La giudice, dove la protagonista è una donna di legge incaricati di occuparsi dei casi di minori.

Una giudice, che notoriamente disprezza i giovani, finisce per esercitare le sue funzioni in un tribunale minorile. Proprio da qui comincia la storia de La giudice, nuova serie coreana in arrivo su Netflix. Il successo di Squid Game ha aperto una frontiera, fin qui mai per davvero percorsa né dalla tv generalista né dalle emittenti on-demand. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dallo show, sia in termini di trama sia di cast, guidato da volti decisamente noti agli appassionati del genere.

La giudice: a quando l’uscita in Italia?

Nel novembre 2020 la compagnia dalla grande N rossa ha confermato la realizzazione di Juvenile Justice (titolo internazionale). Le puntate approderanno sulla piattaforma il 25 febbraio 2022, in tutti i 196 Paesi e territori coperti dal servizio e territorio, Italia compresa. Inizialmente previsti per gennaio, ognuno dei dieci episodi sarà fin da subito disponibile e avrà una durata di circa 60 minuti.

La giudice: la trama

“Una giudice severa – recita la sinossi – bilancia il suo disprezzo per i giovani delinquenti con le convinzioni sulla giustizia e le pene mentre esamina i casi di un tribunale minorile”.

Il cast de La giudice

Kim Hye Soo guida il cast nei panni del famigerato giudice Shim Eun Seok. L’attrice è tornata trionfalmente in tv dopo un’assenza durata ben quattro anni, e ancora oggi è una delle interpreti sudcoreane più popolari, avendo dato avvio alla carriera come bambina prodigio verso la fine degli anni Ottanta. Un ruolo di primo piano lo ricopre poi Kim Mu Yeol: di recente ammirato nel film di fantascienza Space Sweepers, stavolta è chiamato a portare in scena Cha Tae Joo. Infine, tra i volti principali si segnala Lee Sung Min, nelle vesti di Kang Won Joong.

Questi, invece, i membri del cast secondario: Lee Jung Eun (Na Geun Hee), Park John Hwan (Go Kang Shik), Park Ji Yun (Woo Soo Mi), Shin Jae Hwi (Seo Bum), Chim Chan Hyung.

La giudice: il trailer

Lo scorso 9 febbraio Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Juvenile Justice. Ve lo proponiamo di seguito:

Le location de La giudice

Il legal drama è stato sicuramente girato in Corea del Sud, ma al momento non abbiamo informazioni più precise in merito.

