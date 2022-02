Martedì 15 febbraio inizia Stasera tutto è possibile 2022: a condurre il programma è, per la terza edizione di fila, Stefano De Martino.

La settimana edizione di Stasera tutto è possibile è pronta a iniziare e, ancora una volta (per il terzo anno consecutivo), a condurla è Stefano De Martino. La prima puntata va in onda martedì 15 febbraio 2022 su Rai 2, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, le varie puntate potranno poi essere viste anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Stasera tutto è possibile è uno degli show di maggiore successo della Rai degli ultimi anni, per questo motivo è stato confermato nella sua tradizionale collocazione nel palinsesto di Rai 2 al martedì sera (solamente un’edizione, quella che ha fatto registrare i minori punteggi di share, è andata in onda al lunedì sera.

Stasera tutto è possibile 2022: i giochi

Il format di Stasera tutto è possibile 2022 è lo stesso delle scorse edizioni, gli ospiti presenti di puntata in puntata si sfideranno in giochi divertenti che strapperanno più di una risata al pubblico da casa.

Stefano De Martino

Tra i nuovi giochi di questa edizione c’è “Chiuditi sesamo“, dove i concorrenti dovranno passarsi di mano in mano degli oggetti prima che la serranda si chiude. In “Colonna sonora” gli ospiti in studio devono invece interpretare delle scene di un film seguendo la musica in sottofondo che cambia però di volta in volta. La terza novità è “C’era una giravolta” dove ai concorrenti verrano poste delle domande: ogni volta che daranno una risposta sbagliata dovranno assumere una posizione sempre più scomoda.

Stasera tutto è possibile 2022: gli ospiti

Come abbiamo detto in precedenza, a condurre Stasera tutto è possibile 2022 è Stefano De Martino, al suo fianco ci sono poi alcuni ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

A questi ospiti si affiancano poi di puntata in puntata una serie di ospiti/concorrenti, quelli della prima puntata sono Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Smash, Francesco Cicchella e Marta Filippi.

