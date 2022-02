Ecco le prime indiscrezioni su cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo ritroverà il sereno con Federica mentre Ida e Alessandro faranno una rivelazione importante.

Uomini e Donne torna per il suo consueto appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, Matteo dovrebbe aver risolto con la corteggiatrice Federica ma Denise è uscita dallo studio delusa dal tronista. Per il trono over invece, Ida Platano e Alessandro faranno delle importanti dichiarazioni sulla loro frequentazione.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, tornerà al centro studio Matteo Ranieri. Il tronista è stato in seria difficoltà perchè le sue due corteggiatrici sono uscite entrambe dallo studio. L’ex della Codegoni ha rincorso Federica con la quale ha avuto un confronto e un chiarimento. Tuttavia, Denise non è stata calcolata e potrebbe prendere molto male il comportamento di Matteo che non è uscito a parlare con lei.

Per il trono over invece, ci sarà un chiarimento tra Pinuccia e Alessandro con il quale ha avuto una discussione. I due dovrebbero sedersi per spiegare cosa è successo e poter risolvere la situazione. Intanto, Ida Platano e Alessandro sembrano sempre più presi e coinvolti. I due torneranno a parlare della loro frequentazione ma aggiungendo delle dichiarazioni molto importanti.

