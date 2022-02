I fan del mondo del cinema potranno votare il loro film preferito del 2021 e le loro scene preferite, grazie a una nuovissima categoria inserita agli Oscar 2022.

Lunedì, l’Academy ha, infatti, condiviso i dettagli sul nuovo premio, che sarà “il film più popolare dell’anno. L’annuncio ha incluso il modo in cui chiunque potrà votare per qualsiasi film del 2021, che potrà vincere il titolo utilizzando l’ hashtag #OscarsFanFavorite su Twitter da oggi a giovedì 3 marzo. Il vincitore sarà rivelato durante la premiazione degli Oscar 2022.

I fan, inoltre, potranno anche votare per una scena cinematografica più apprezzata dello scorso anno, utilizzando l’hashtag #OscarsCheerMoment. La scena vincitrice andrà in onda durante la trasmissione.

Questa mossa da parte della commissione degli Academy Awards potrebbe essere dovuta a un motivo ben preciso: negli ultimi anni gli ascolti della cerimonia degli Oscar sono decisamente diminuiti, ecco perché questa nuova categoria potrebbe spingere più persone ad assistere in diretta allo show.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP