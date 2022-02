Questa sera, durante la serata di San Valentino, torna il Grande Fratello Vip con tante novità e colpi di scena.

Ecco tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip 6, in onda stasera il 14 febbraio in prima serata su Canale 5, dove Alfonso Signorini sarà in studio a raccontare tutto quello che succederà nella Casa.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Siamo arrivati al quarantunesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy che quest’anno durerà più del solito.

Le anticipazioni di questa sera

La novità di questa sera è che Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua Delia o capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil?

Secondo le regole dello show, l’attore non avrebbe più dovuto poter accedere alla Casa né allo studio televisivo che ospita le dirette in considerazione della sua squalifica. A quanto pare, tuttavia, gli autori hanno deciso di concedere una deroga, pur di non sacrificare gli alti ascolti riscossi dal programma.

Visto che è il giorno di San Valentino, ci saranno diverse sorprese romantiche per i vipponi in Casa e come ospiti ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che proprio durante il reality hanno trovato l’amore della loro vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG