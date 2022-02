Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà in questa puntata a Uomini e Donne: in studio si sfiorerà una rissa tra Armando e Biagio, mentre Matteo rincorrerà Federica fuori dallo studio.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. La puntata di San Valentino, si preannuncia tutt’altro che “amorevole”. In base alle anticipazioni, ci sarà una lite furibonda che sfiora la rissa tra Armando e Biagio.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne?

Anche oggi, si darà più spazio al trono over. Ida Platano e Alessandro torneranno al centro studio per parlare della loro frequentazione che sembra andare benissimo. Tra loro c’è una forte complicità ma iniziano già le prime gelosie per la dama che è infastidita che il suo cavaliere si guardi troppo in giro.

Intanto, nel corso della puntata si consumerà un vero e proprio litigio tra Armando e Biagio. Quest’ultimo infatti, chiederà alla redazione di mettere una canzone in particolare per ballare con una signora. A questo punto il cavaliere napoletano ha accusato Biagio di voler sponsorizzare quella canzone, considerando che anche lui era stato contattato per la stessa ragione ma ha rifiutato.

Per il trono classico, Matteo non sarà in studio perchè fuori a riprendere Federica che è uscita in un momento di rabbia. Luca Salatino, dopo Eleonora, si concede una bellissima esterna con un’altra corteggiatrice con cui sostiene, di essersi trovato molto bene.

