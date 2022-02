Alessandro Cattelan torna con il docs-show Una semplice domanda: ecco quando e dove vederlo, le puntate e gli ospiti.

Il conduttore piemontese Alessandro Cattelan è autore e attore di Una semplice domanda. Annunciato già nel marzo 2021, la data è nota solo da pochi giorni. Si tratta di un docu-show che ha come filo conduttore il tema della felicità. Insieme a lui diversi ospiti celebri che lo aiuteranno a rispondere a una domanda che ognuno di noi si è posto almeno una volta: come si fa a essere felici?

Una semplice domanda: quando esce

Il docu-show di Alessandro Cattelan, ideatore e attore, e prodotto da Fremantle ha una data di uscita ufficiale: il 18 marzo 2022. Sarà visibile sulla piattaforma Netflix per gli abbonati.

Una semplice domanda: l’idea

Come è nata l’idea per questo prodotto? Da una domanda che Alessandro Cattelan si è sentito rivolgere dalla figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?“. La risposta del conduttore: “Sai, essere felici… ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?“

Una semplice domanda: puntate e ospiti

Alessandro Cattelan, per rispondere alla domanda della figlia, fa un viaggio in Italia e all’estero intervistando alcune persone. Le puntate sono 6: ogni puntata affronta un tema diverso e un linguaggio visivo differente. Protagonisti degli episodi sono: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Ecco il trailer:

