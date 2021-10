Due ospiti speciali sono stati confermati per la puntata del 3 ottobre, in cui debutta la nuova stagione di Che tempo che fa.

Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio farà il suo debutto domenica 3 ottobre. Torneranno i classici siparietti con Luciana Littizzetto ma anche tante interviste e approfondimenti molto interessanti. Nella prima puntata che segna l’esordio della nuovissima stagione del programma sono già confermati due ospiti molto speciali: Brian May e Fedez.

La vera rivelazione di queste anticipazioni è Brian May, chitarrista dei Queen la band musicale che ha fatto la storia della musica. Brian viene in Italia per raccontare e ricordare il suo compianto amico Freddie Mercury, andato via troppo presto a causa di una malattia. Una leggenda della musica intramontabile che, di sicuro, per i fan della band è un appuntamento imperdibile e speciale. Inoltre, May parlerà anche della sua vita professionale ed artistica con e senza i Queen. Chitarrista, cantautore e artista a tutto tondo, Brian May ha anche costruito una notevole carriera da solista che lo ha portato alla “Resurrezione” come recita il titolo di un suo brano. Dopo la polemica del Primo maggio, torna in studio Fedez che si racconterà a Fabio Fazio e che rivelerà i suoi piani per il futuro da artista.