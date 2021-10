Alcuni ospiti sono già stati confermati per la prossima puntata di Verissimo, da Vanessa Incontrada a Gabriel Garko, sarà ricca di storie ed emozioni.

Secondo le prime indiscrezioni, alcuni degli ospiti di Verissimo nella puntata del 2 e 3 ottobre sono già confermati. Il salotto di Silvia Toffanin si riempirà anche questa volta di ospiti speciali, con un doppio appuntamento ricco di storie e di interviste emozionanti.

Tutti gli ospiti confermati che parleranno ai microfoni di Verissimo

Tra gli ospiti confermati farà il suo ingresso Federica Panicucci che si confiderà con Silvia Toffanin, parlando della sua carriera ma raccontando anche qualche aneddoto della sua vita privata. La conduttrice di Mattino5 parlerà a cuore aperto a Verissimo. Altri graditissimi ospiti saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Il mitico duo comico che si è da poco accinto a condurre Striscia la Notizia, racconteranno di questa nuova esperienza televisiva e di quali sono le loro sensazioni nel lavorare insieme. Ospite speciale Gabriel Garko, l’attore parlerà della sua carriera ma non solo si rivelerà a 360° affrontando la dolorosa perdita della morte del padre. Sempre per la categoria cinematografica, come ospite in studio a Verissimo ci sarà Francesca Neri, moglie di Claudio Amendola. A Silvia Toffanin confiderà della malattia che l’ha tenuta lontana dalle scene per diverso tempo. Attualmente gli ospiti confermati sono questi ma ce ne saranno molti altri per delle puntate davvero ricche di contenuti.