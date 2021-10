La terza puntata, eccezionalmente in onda di martedì, il 5 ottobre, vedrà degli sviluppi nel rapporto tra Emma Conti e il professore Enrico.

La fiction con Anna Valle, Luce dei tuoi occhi, girata a Vicenza ha conquistato i telespettatori nelle prime due puntate e promette di fare lo stesso anche nella terza puntata, quella che andrà in onda mercoledì 6 ottobre su canale 5. Vediamo le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi che coinvolgeranno ovviamente il personaggio principale, Emma Conti (quello di Anna Valle), ma soprattutto il professore di matematica e fisica al quale presta il volto Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi, terza puntata: anticipazioni

Tutto ruota attorno allo stesso mistero: se Alice, la figlia che Emma Conti credeva morta alla nascita, è ancora viva, dove si trova? Quale ballerina dell’Accademia è in realtà la ragazza che Emma sta cercando? Non è ovviamente l’unica domanda: tutti sono in apprensione per Valentina, ancora in coma dopo l’incidente. Chi l’ha ridotta così? Le anticipazioni dicono che Emma si farà un’idea, anche se non è certamente detto sia quella giusta: troverà nel garage dei suoceri di Enrico l’auto che potrebbe aver tamponato la ragazza.

Emma Conti denuncia Enrico

Non ci penserà due volte, la ballerina, e denuncerà l’uomo, che sarà così arrestato. Tutto in un momento in cui sembrava che tra Emma ed Enrico potesse nascere qualcosa, vista la forte attrazione. A reagire nel peggiore dei modi sarà Miranda, la figlia del professore, che in concomitanza con l’arresto del padre scoprirà dolorosi segreti familiari.

Nel frattempo, dopo le bugie e le recenti scoperte, Luisa rischierà di perdere il marito, che sceglierà di fare un passo indietro non fidandosi più della poliziotta. Riuscirà Davide a perdonare la donna, che le ha nascosto di aver cambiato identità dopo la fine di una relazione burrascosa? Un altro equilibrio che rischia irrimediabilmente di vacillare.