Torna, un po’ a sorpresa, Law and Order: la 21^ stagione arriva a distanza di 11 anni dalla cancellazione della serie TV.

Ci sono serie TV che, almeno di nome, sono conosciute anche da chi non ne ha mai visto un episodio: una di queste è certamente Law and Order. Lo storico legal drama della NBC è andato in onda per 20 anni e per altrettante stagioni, prima della cancellazione (a sorpresa) avvenuta nel 2010. All’epoca sembrava che la serie TV fosse realmente finita invece, a distanza di 11 anni, è arrivata la notizia che arriverà Law and Order 21. La NBC ha infatti annunciato una nuova stagione della sua storica serie TV.

Law and Order 21: la serie TV prolungata

“Ci sono poche cose nella vita che rappresentano dei sogni diventati realtà. Questo è il mio caso” ha dichiarato un festante Dick Wolf, il creatore di Law and Order (ma anche di tante altre serie TV di successo), commentando la notizia del ritorno della serie TV con una ventunesima stagione.

In Italia Law and Order è stato trasmesso dai Rai 2 e da Rai 3: resta ora da capire se uno dei due canali Rai manderà in anche gli episodi della 21esima stagione quando arriveranno nel nostro Paese.

Law and Order: gli spinoff della serie TV

Il successo di Law and Order a partire dai primi anni ’90 è stato così grande che negli anni sono stati realizzati numerosi spinoff tra cui Law & Order: Unità vittime speciali, Law & Order: Criminalizzò Intent, Law & Order: LA. In Gran Bretagna è stata anche realizzata una serie TV remake dal titolo Law & Order: UK.

Uno dei principali protagonisti di Law and Order è stato il detective Lennie Briscoe, personaggio che è stato interpretato da Jerry Orbach: questo personaggio è stato considerato uno dei migliori trenta personaggi televisivi di tutti i tempi di Bravo TV.

