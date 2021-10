La puntata del 1 ottobre potrebbe essere quella in cui il tronista Joele Milan viene cacciato da Maria De Filippi, un gesto accaduto davvero raramente nel programma.

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata segnata da diversi litigi, Armando e Gianni e Diego e Vittoria. In studio si è creata parecchia tensione che non sembra destinata a finire. Infatti, la registrazione di oggi dovrebbe segnare il momento in cui Joele Milan viene cacciato da trono, e non solo.

Il tronista Joele Milan viene cacciato dal programma

Durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, Joele cerca di mettersi d’accordo con lei per sentirla anche al di fuori del programma continuando ugualmente il trono. Il tronista pensava di essere in una botte di ferro ma i microfoni di Uomini e Donne hanno molte orecchie e hanno registrato la conversazione. A quel punto Maria De Filippi, conduttrice del dating show, smaschera Joele e lo costringe a riconoscere le sue responsabilità cacciandolo dal trono. La puntata del 1 ottobre potrebbe essere quella dedicata proprio all’abbandono del tronista che aveva già avuto una divergenza con la ex che lo ha definito bugiardo per aver inventato un tradimento che lei non avrebbe mai commesso.

Gemma Galgani ed Isabella Ricci tornano al centro studio?

Qualche giorno fa Gemma Galgani è stata ripresa a passeggiare con un distinto signore a Roma. La puntata del 1 ottobre potrebbe portare a nuovi cavalieri per la dama che non riesce proprio a trovare la persona giusta e si trova in un momento di difficoltà. Isabella Ricci riceverà in studio il ritorno di Giorgio “il gabbiano”? Tutto potrebbe accadere nella registrazione di oggi.