Su Rai 3 va in onda Illuminate 4: la serie TV che racconta le eccellenze femminile italiane in vari campi.

Su Rai 3 arriva Illuminate 4, la nuova stagione della docu-serie che racconta le eccellenze femminili italiane, donne che hanno saputo imporsi non solo in Italia ma a livello internazionale in vari campi, dal cinema alla letteratura, dalla moda alla politica. La quarta stagione è composta da quattro puntate che vanno in onda da giovedì 30 settembre in seconda serata, a partire dalle ore 23.15. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio su Illuminate 4.

Illuminate 4 su Rai 3: le protagoniste

Ma chi sono le quattro donne scelte come protagonista di Illuminate 4? La prima è l’attrice Mariangela Melato. Nel corso della sua carriera è stata apprezzatissima ed è ricordata per le sue straordinarie interpretazioni in film come La classe operaia va in paradiso, Mimì metallurgico ferito nell’onore, La poliziotta, Caro Michele, Fedra ma anche Travolti da un insolito destino dell’azzurro mare d’agosto e Flash Gordon.

La seconda protagonista di Illuminate 4 è Susanna Agnelli, scrittrice e politica ma anche presidente Telethon dal 1990 al 2009, anno in cui è morta. E’ stata inoltre, tra le altre cose, la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri in Italia.

Marta Marzotto

Nella terza puntate vedremo invece la storia di una delle più grandi stiliste italiane, una vera e propria maestra della moda: Marta Marzotto. Prima ancora dell’avvento dei social network è stata ammirata come icona di stile e per questo è stata inoltre definita la prima influecer italiana. La quarta e ultima protagonista di Illuminate 4 è invece la scrittrice Fernanda Pivano.

Illuminate 4: le attrici

In ognuna delle quattro puntate di Illuminate 4 è un’attrice italiana a raccontare la protagonista a cui è stato dedicato l’episodio: nella prima, a raccontare Mariangela Melato è Elena Sofia Ricci, nella seconda troviamo invece Stefania Rocca a raccontare Susanna Agnelli. Infine, Nicoletta Romanoff e Valentina Cervi raccontano Marta Marzotto e Fernanda Pivano.