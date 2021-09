Lunedì 4 ottobre su Rai 1, in prima serata, andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta al posto di I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a Roma, Torino, Milano e Napoli e altri comuni è tempo di elezioni amministrative. Cosa c’entra questo con I Bastardi di Pizzofalcone 3? C’entra, perché proprio a causa delle elezioni la Rai ha deciso di cambiare il palinsesto di Rai 1 e lunedì 4 ottobre non andrà quindi in onda la terza puntata, come era in origine previsto. Al posto della fiction con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono andrà in scena una puntata speciale di Porta a Porta condotta come sempre da Bruno Vespa, nella quale si commenterà l’esito delle elezioni amministrative nei principali comuni italiani.

I Bastardi di Pizzofalcone 3×3 quando va in onda?

I fan de I Bastardi di Pizzofalcone 3 quando potranno quindi vedere la terza puntata? Un giorno prima rispetto a quanto previsto in origine. Rai 1 ha infatti anticipato l’episodio, dal titolo Rose Rosse, a domenica 3 ottobre, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

Ricordiamo che gli episodi che compongono la terza stagione della serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni sono in totale 6, gli altri tre rimanenti andranno poi in onda regolarmente al lunedì sera in prima serata, nella collocazione originaria prevista per I Bastardi di Pizzofalcone all’interno del palinsesto di Rai 1.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Anche nel terzo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

Ricordiamo inoltre che l’intera serie I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano i cui libri sono stati fonte d’ispirazione per molte fiction Rai.

