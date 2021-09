La presentazione di Quelli che il Lunedì, il nuovo programma di Luca e Paolo, sta avvenendo con una conferenza stampa in diretta.

Una conferenza stampa in diretta sta presentando Quelli che il Lunedì, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran con la partecipazione di Ubaldo Pantani, Enrico Lucci e di Melissa Greta Marchetto. Il debutto è previsto per lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21:20, e si ripeterà ogni lunedì allo stesso orario.

Come suggerisce il nome del programma, ‘Quelli che il lunedì’ è l’erede spirituale di ‘Quelli che il calcio’, e segna il passaggio dell’ormai celebre brand ‘Quelli che…’ dalla domenica pomeriggio al lunedì sera. Si tratterà di un late show che andrà a ripercorrere i fatti salienti della settimana su politica, costume, attualità, spettacolo e ovviamente anche sport, commentandoli con l’ironia tagliente dei conduttori e con diversi sketch, collegamenti e confronti con gli ospiti in studio.

“In questi mesi di pandemia, tutti i nuovi programmi di intrattenimento, di prima serata, hanno avuto vita difficile, ci sono stati pochi titoli straordinari, è complicato fare intrattenimento. Sono curioso di vedere l’impatto di questo programma” spiega Ludovico Di Meo, che poi sottolinea il forte legame tra il calcio e l’attualità. Un legame che porterà alla luce una narrativa che, come di consueto per il brand ‘Quelli che…’ , sarà declinata a un’ironia attuale ma mai irrispettosa.

“Questo programma durerà fino a maggio, ci vorrà tempo. E’ un programma che partirà in un modo e arriverà in un altro” spiega Fabio Di Lorio. Paolo interviene immediatamente con una battuta di buon augurio: ““Speriamo che tra la prima e l’ultima puntata ce ne siano altre in mezzo!”.

“I miei personaggi, ci saranno tutti. Alcuni stanno invecchiando con me come Massimo Giletti… Tra i personaggi nuovi, farò Alessandro Barbero, di cui sono un fan. Continueremo con la divulgazione di un certo livello!” spiega Ubaldo Pantani che lascia la parola al conduttore Paolo Kessisoglu. Paolo suggerisce che ci sarà il ritorno di alcuni personaggi particolarmente amati dal pubblico: “Ci sarà anche Bassetti… Lo vedremo di volta in volta, cosa accadrà” ma il conduttore lascia anche spazio alla novità.

Sulla prima serata, assicura Paolo Kessisoglu: “Non è tutto nuovo, già partiamo con qualcosa nello zaino”. Sembra dunque che Quelli che il Lunedì avrà elementi vecchi e nuovi, un mix esplosivo che dovrebbe dare al programma una marcia in più.