Lunedì 4 ottobre, sempre su Rai 1, va in onda la terza puntata di I bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni.

Lunedì 4 ottobre, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.35 circa, va in onda la terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3. Come tutti gli altri episodi della serie TV a trasmetterlo in diretta è Rai 1, ma è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming collegandosi al sito o all’app RaiPlay. Il titolo del terzo episodio della terza stagione (in totale sono 6 gli episodi) è Rose Rosse: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

I bastardi di Pizzofalcone 3×3: le anticipazioni

Per l’ispettore Lojacono e per i suoi uomini arriva un momento molto difficile. In Rose Rosse uno dei poliziotti si ritrova coinvolto in un efferato omicidio che lo costringe a fare i conti con i demoni del proprio passato, oltre che con il presente.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

E’ lui il colpevole del delitto o è innocente? Neppure il diretto interessato lo sa con certezza e per questo si ritrova impossibilità a chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi. L’ispettore Lojacono e i suoi uomini si rinovano quindi tra le mani una bella gatta da pelare, un caso difficile da risolvere che metterà alla prova tutto il commissariato.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Anche nel terzo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

Ricordiamo inoltre che l’intera serie I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano i cui libri sono stati fonte d’ispirazione per molte fiction Rai.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI