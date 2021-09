Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 3 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Sono ben due gli artisti eliminati.

La nuova puntata di Amici è appena stata registrata e le prima anticipazioni hanno già cominciato a trapelare sul sito Quello che tutti vogliono sapere. Ma procediamo con ordine, partendo dalle sfide: Flaza ha cantato il suo inedito Malefica, strappando la vittoria alla cantante proposta da Anna Pettinelli. Per quanto riguarda il ballo, invece, Dario, lo sfidante scelto da Veronica Peparini, ha un ballerino scelto dai giudici tra Christian e Carola. In realtà la Peparini aveva scelto di sfidare Mirko, ma la Celentano non l’aveva permesso perché quest’ultimo aveva la maglia sospesa. La Peparini ripiega quindi su Christian ma Carola, ispirata dalle parole della Celentano, decide di offrirsi volontaria. La vittoria va proprio a lei, nonostante i giudici abbiano apprezzato anche la prova di Dario.

Mirko Masia ha avuto modo di riscattarsi agli occhi di Alessandra Celentano, riconquistando così la maglia, ma poi è stato immediatamente eliminato nella sfida contro Dario. Nonostante la sconfitta, i giudici hanno comunque voluto concedere la borsa di studio a Mirko. Successivamente Rudy Zerbi sceglie Kendy, il nuovo arrivato, per affrontare l’allievo in sospeso Giacomo: è proprio quest’ultimo a vincere la sfida.

Passiamo quindi alle conferme delle maglie: LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, è riuscito a riconquistarla dopo la sospensione cantando il suo inedito. Anche Inder è riuscito a farsi confermare la maglia, ma Rudy Zerbi ancora non è convinto della sua performance. Matt ha ballato dopo la dimostrazione di Andreas, e anche lui è riuscito a confermare la maglia nonostante le critiche della Celentano, che gli ha detto che dovrebbe essere più espressivo. Qualche critica anche per Elisabetta, questa volta da Rudy, che riesce comunque a confermare la maglia. Albe, invece, ha cantano una canzone degli One Direction suscitando complimenti e applausi da tutti.

Similarmente, Mattia ha ballato confermando la maglia senza alcuna critica da parte dei giudici. Christian si avvicina allo stesso risultato, ma riceve comunque qualche correzione da parte di Veronica Peparini. Luigi, invece, ha ottenuto la conferma della maglia cantando una cover con la chitarra. Anche Rea conferma la maglia, nonostante le critiche della Peltrinelli sui suoi gusti musicali. Nessuna performance, invece, per Serena, probabilmente fermata da un infortunio.