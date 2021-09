In un’intervento a “Facciamo finta che”, programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Maria De Filippi parla del concept di Amici e di alcuni suoi allievi, tra cui Sangiovanni.

“Ho sentito che avete passato Sangiovanni” esordisce Maria De Filippi, ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. La queen di Mediaset è stata raggiunta al telefono proprio al termine di ‘Raggi Gamma’, il nuovo singolo dell’ex allievo di Amici. “Sono contenta che R101 lo passi perché per me è una soddisfazione. Sono contenta di tutto quello che ha fatto, “Raggi gamma” è molto carina e molto allegra. È un ragazzo che si merita tanto, è un ragazzo intelligente, che sa scrivere”.

Maurizio Costanzo prende la palla al balzo e ne approfitta per parlare delle origini di Amici: “Voglio raccontare una cosa, come è nato “Amici”. Maria ha letto che l’amicizia è il primo valore tra i giovani e chiacchierando insieme si pensò che forse si poteva tentare di fare un programma sull’amicizia”. Maria conferma, e anche lei si lascia andare ai ricordi: “All’epoca io lavoravo per te che facevi comunicazione per la FIAT. La FIAT doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di “Amici”.

Poco dopo, parlando dei partecipanti, Maria spiega come ciò che accumuna “tutti quelli che hanno partecipato ad “Amici” sia la voglia di fare della propria passione il proprio lavoro“. Carlotta Quadri, a proposito, interviene su ciò che secondo lei rende il talent show in questione davvero speciale: “Oltre al talento, l’altro grande protagonista di “Amici” è il rapporto di Maria con i ragazzi, è un rapporto sincero, schietto, i ragazzi si affidano a Maria”. E Costanzo, chiaramente, conferma: “Io vorrei dire una banalità: è amicizia. Quindi da “Amici” nasce amicizia e questa nasce anche con il telespettatore, una parentela mediatica”.