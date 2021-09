Quali sono le serie TV Netflix più viste (e più apprezzate) dagli utenti della piattaforma streaming? Ecco la classifica.

La casa di carta? La regina degli scacchi? No, nessuna di queste. La serie TV più vista su Netflix è la prima stagione di Bridgerton. E’ la stessa piattaforma streaming ad averlo annunciato stilando due speciali classifiche: quella appunta delle sue serie TV più viste e quelle delle serie TV con più ore di visualizzazioni. Bridgerton ha trionfato in entrambe queste graduatorie, in cui sono comunque presenti tutti gli show più amati e più famosi. Ci sono anche i vostri preferiti?

Le serie TV più viste su Netflix

Qui di seguito ecco la classifica delle serie TV Netflix più viste dagli abbonati alla piattaforma streaming. Attenzione, la classifica si riferisce al numero di account che hanno guardato almeno un episodio di una di serie TV per un tempo minimo di 2 minuti. Il numero di account che si sono collegati a una serie TV non corrisponde al numero di spettatori: davanti alla stessa TV o allo stesso computer ci potrebbero essere state più persone a vedere le puntate di quella serie.

Bridgerton

1) Bridgerton 1 (82 milioni di account)

2) Lupin Parte 1 (76 milioni)

3) The Witcher 1 (76 milioni)

4) Sex/Life 1 (67 milioni)

5) Stranger Things 3 (67 milioni)

6) La casa di carta Parte 4 (65 milioni)

7) Tiger King 1 (65 milioni)

8) La regina degli scacchi (62 milioni)

9) Sweet Tooth 1 (60 milioni)

10) Emily in Paris 1 (58 milioni)

Le serie TV Netflix con più ore di visualizzazione

Questa invece la classifica delle serie TV più viste su Netflix per ore di visualizzazione. In questo il numero di episodi e la lunghezza delle puntate hanno una grande influenza sulla graduatoria finale:

1) Bridgerton 1 (625 milioni di ore)

2) La casa di carta Parte 4 (619 milioni)

3) Stranger Things 3 (582 milioni)

4) The Witcher 1 (541 milioni)

5) Tredici 2 (496 milioni)

6) Tredici 1 (476 milioni)

7) YOU 2 (457 milioni)

8) Stranger Things 2 (427 milioni)

9) La casa di carta Parte 3 (426 milioni)

10) Ginny & Georgia 1 (381 milioni)