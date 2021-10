Nonostante gossip e scandali siano all’ordine del giorno pare che la sesta edizione del Grande Fratello Vip non riesca a decollare.

Il pubblico televisivo si è stancato del trash? Può darsi. Pare che la sesta edizione del Grande Fratello Vip non stia ottenendo gli ascolti sperati, nonostante gli inquilini della casa stiano facendo del loro meglio per tenere alta l’attenzione sulle vicende della casa. Il reality di Signorini è un flop, con ascolti che si confermano in calo crescente. Secondo quanto riportato da AnticipazioniTv il programma sarebbe a rischio chiusura anticipata.

Il GF Vip sarebbe stato battuto dallo show di Carlo Conti sulla Rai. Dopo un esordio col botto, la puntata di venerdì 17 settembre ha confermato l’inizio del calo dal punto di vista auditel. Secondo i dati a partire dalla seconda puntata lo share del GF Vip si è arrestato attorno al 14,70%.

Un basso livello di share

Il verdetto è nefasto per i vertici Mediaset che avevano investito alte aspettative nel reality show di Signorini. Quest’anno, secondo quanto riportato dai dati, il Grande Fratello Vip starebbe registrando il più basso livello di ascolti dall’inizio della sua storia televisiva.

Il reality di Signorini è battuto clamorosamente da Tale e Quale Show di Carlo Conti, suo competitor principale, in onda in prima serata su Rai 1. Il programma di Carlo Conti è un successo, con il 22% di share e oltre 4 milioni di spettatori a serata.

Il clamoroso flop del Grande Fratello Vip potrebbe spingere gli autori a modificare la scaletta del programma e inserire dei nuovi “effetti sorpresa” per battere la concorrenza Rai.