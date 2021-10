Alessandra Celentano ha confermato la maglia al suo ballerino ma Veronica Peparini propone la sfida e si accende la polemica.

Anche la puntata di oggi di Amici 21 ha riservato numerose sorprese: tante sono state le maglie riconfermate (è il caso di Mattia e LDA), ma anche le sfide tra gli allievi sono state particolarmente avvincenti: in primis, quella tra Carola, ballerina classica allieva di Alessandra Celentano e il suo sfidante Dario Schirone, fortemente spinto e voluto da Veronica Peparini. A trionfare è stata la ragazza, la quale ha così riconfermato il suo posto nella scuola.

Ed è stato l’esito di questa sfida il principio di tutto: poco dopo è stato il turno di Mirko Masia di riconfermare la sua maglia, precedentemente sospesa dalla sua maestra Alessandra Celentano. Il ragazzo, infatti, pur non rientrando nei canoni della professoressa, ha comunque avuto modo dalla stessa di rimanere all’interno della scuola per imparare e per cogliere un’importante opportunità di vita. Mirko, dopo essersi esibito, ha riconfermato così la sua maglia.

La felicità è però durata poco: Veronica Peparini, fortemente motivata nel liberare un posto per Dario, ha proposto immediatamente la sfida col ballerino della Celentano, la cui reazione non si è fatta attendere. E’ scoppiata così un enorme polemica, in quanto, mentre la maestra e Raimondo Todaro ritenevano fosse prematura una sfida per Mirko e che avrebbe dovuto trascorrere almeno ancora una settimana nella scuola, la Peparini ha tuonato sostenendo che il ragazzo togliesse un posto a chi fosse più pronto di lui, che si trovava lì più per la sua storia che per le sue effettive capacità.

La produzione ha accettato la richiesta e la sfida è stata giudicata da Francesca Bernabini: a uscirne vittorioso è stato lo sfidante ma Mirko, nonostante non abbia reagito bene all’esito, ha ricevuto proprio dal giudice una borsa di studio per proseguire i suoi studi nella danza.

E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione?