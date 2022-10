Ecco le location di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, uno dei film di maggiore successo tra quelli usciti nel 2017.

Tra i film di maggiore successo del 2017 c’è senza dubbio Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Non è un caso che la pellicola diretta da Martin McDonagh sia stata tra le grandi protagoniste della 90a edizione dei Premi Oscar dove aveva ricevuto ben sette nomination, aggiudicandosi due statuette dell’Academy: quella per la Miglior attrice, andata a Frances McDormand, e quella per il Miglior attore non protagonista, vinta da Sam Rockwell. Vediamo ora quali sono le location dove è stato girato il film.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: le location del film

A differenza di quanto il titolo lasci pensare, Tre manifesti a Ebbing, Missouri non è stato girato nello stato del Midwest e nemmeno in uno di quelli nelle sue vicinanze.

Frances McDormand

Le intere riprese del film di Martin McDonagh sono infatti state realizzare nella Carolina del Nord, per la precisione in una piccola cittadina di nome Sylva. D’altronde la città di Ebbing dove è ambientata la storia nella realtà non esiste.

Le riprese del film sono durate appena 33 giorni: il primo ciak è stato battuto il 3 maggio del 2013, a inizio del mese di giugno dello stesso anno sono terminate.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri è Frances McDormand, che per il ruolo di Mildred Hayes ha anche vinto l’Oscar (ne aveva già vinto un altro nel 1997 per Fargo). Mildred è una donna che chiede con ogni costa giustizia per la morte della figlia che è stata prima violentata, poi bruciata viva.

Woody Harrelson interpreta il ruolo dello sceriffo Bill Willoughby, Sam Rockwell è invece l’agente Jason Dixon. Nel cast del film ci sono poi anche Caleb Landdry Jones, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas Hedges, Abbie Cornish, Samara Weaving e Clarke Peters.

Riproduzione riservata © 2022 - DG