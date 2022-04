Si è concluso Matrimonio a prima vista 2022. Sei mesi dopo le coppie stanno ancora insieme? Lo spoiler sul finale.

Il sì e lo scambio degli anelli prima ancora di conoscersi, poi un percorso di alcune settimane insieme fino ad arrivare alla decisione finale: continuare la vita insieme o lasciarsi? E’ questo il percorso che hanno dovuto affrontare anche le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista 8, a cui ultima puntata è andata in onda su Real Time mercoledì 30 marzo. Come abbiamo potuto vedere tutte e tre le coppie, per la seconda volta da quando è iniziato il programma nella sua versione italiana, hanno deciso di restare sposati. Ma a distanza di sei mesi stanno ancora insieme?

Matrimonio a prima vista 2022: sei mesi dopo…

Su Discovery +, sempre mercoledì 30 marzo, è andato in onda lo speciale Matrimonio a prima vista… e poi che racconta cosa ne è stato delle tre coppie sei mesi dopo aver comunicato la propria decisione di proseguire con la loro vita insieme.

Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco si sono separati. Dopo la fine del programma hanno litigato molto e Giorgia ha deciso addirittura di sparire per un paio di giorni. A far comprendere entrambi che era meglio separsi è stato un viaggio dal quale sono tornati con un giorno di anticipo: a nessuno dei due è sembrato dispiacere più di tanto.

Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono invece ancora sposati. Anche a distanza di sei mesi dalla fine del programma la loro relazione regge. Non vivono ancora insieme ma si vedono ogni volta che possono e stanno cercando una casa a metà strada tra le loro città: ricordiamo che Antonio è di Castri di Lecce mentre Giorgia è di Rieti.

Non ha invece retto la coppia formata da Mattia Viteritti e Cristina Canei Danesi. Tra i due non è scattata la scintilla e pur stando bene quando sono insieme, si sono accorto di non mancarsi a vicenda quando invece sono distanti e per questo hanno deciso di divorziare.

