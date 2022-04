Matrimonio a prima vista 8… e poi svela cosa ne è stato delle tre coppie 6 mesi dopo la fine del programma: ecco dove vederlo in streaming.

Mercoledì 30 marzo su Real Time è andata in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 8: per la seconda volta da quando il programma è arrivato in Italia, tutte e tre le coppie hanno deciso di continuare il loro percorso di vista insieme. Non c’è stata nessuna separazione, almeno per il momento: come abbiamo visto anche con le coppie protagoniste delle precedenti edizioni, le cose possono infatti sempre cambiare nei mesi successivi. Per sapere cosa ne è stato delle tre coppie a distanza di 6 mesi dopo la fine del programma c’è Matrimonio a prima vista 8.. e poi: dove vederlo in streaming?

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2022 in streaming e in TV

Matrimonio a prima vista 8 in streaming è disponibile: vi basterà collegarvi al sito della TV (realtime.it) per poter vedere o rivedere tutte le puntate. Ma sul sito della TV non troverete Matrimonio a prima vista 8… e poi. Dove vederlo allora?

Per vedere Matrimonio a prima vista 2022 in streaming è necessario abbonarsi alla piattaforma Discovery +: qui troverete tutte le puntate del programma e anche quella speciale che racconta cosa ne è stato delle tre coppie a distanza di sei mesi dalla fine del programma.

Matrimonio a prima vista 8: le coppie

Ricordiamo che la prima coppia di Matrimonio a prima vista 8 è quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati: lui è un rappresentata di Castri di Lecce di 29 anni e ama andare a cavallo, lei invece ha 28 anni ed è di Rieti.

Mattia Viteritti e Cristina Canei Danesi sono i protagonisti della seconda coppia. Mattia è di Bernareggio e ha 34 anni, lavora come manutentore di impianti elettrici e balla la salsa cubana. Cristina è invece di Capriolo, ha 30 anni, ed è disoccupata.

L’ultima coppia è invece formata da Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco. Gianluca ha 30 anni, è di Nichelino (comune in provincia di Torino) ed è un imprenditore: ha un’azienda che produce e vende porte. Giogia ha invece 27 anni, è di Mondovì (in provincia di Cuneo), è laureata in giurisprudenza e lavora come impiegata.

