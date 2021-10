Antonella Valle è la sorella minore di Anna Valle e ha con lei ha un rapporto davvero speciale. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Scopriamo cosa c’è da sapere su Antonella Valle, sorella minore di Anna Valle. Le due sono cresciute insieme a Lentini, in Sicilia, e il loro rapporto è davvero unico e speciale. Dall’infanzia al rapporto con la sua famosa sorella, ecco cosa c’è da sapere su Antonella Valle.

Chi è Antonella Valle

Classe 1978, non è chiaro quando Antonella Valle sia nata con esattezza, quel che è certo è che la donna sia la sorella minore dell’ex Miss Anna Valle.

Anna Valle

Le due sono cresciute insieme a Lentini, in Sicilia, dove la madre Marisa si era trasferita in seguito alla separazione dal marito. A Lentini le due giovani ragazze erano solite aiutare la madre nel suo negozio di biancheria intima ma non è chiaro quale carriera abbia scelto d’intraprendere Antonella Valle una volta cresciuta. Oltre ad Anna Valle ha un altro fratello, Renio, rimasto a vivere con il padre a Ladispoli.

Antonella Valle: la vita privata

Antonella Valle ha un rapporto davvero speciale con sua sorella Anna, ed è stata lei ad occuparsi dei suoi nipotini (Ginevra e Leonardo) quando l’ex Miss è dovuta tornare sul set dopo la maternità. Le due hanno condiviso insieme anche il dolore nel vedere i loro genitori dirsi addio e, a seguire, il trasferimento da Ladispoli (nel Lazio) a Lentini (in Sicilia). “Io la considero la mia anima perché lei sa ascoltare i miei silenzi pieni di rumore. Con lei non devo dire niente. È proprio la sorella maggiore e la sorella che tutti vorrebbero“, ha confessato a La Canzone Segreta Antonella Valle in merito al suo rapporto con la sorella maggiore.

La famiglia Valle è molto unita e Antonella ha un legame speciale con i suoi due nipoti, figli della sorella Anna e dell’attore Ulisse Lendaro.