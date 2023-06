Scopriamo cosa c’è da sapere sui genitori di Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi: dalla carriera alla vita privata.

Prima di scendere in politica e di legarsi sentimentalmente a Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha vissuto una vita normale in una comune famiglia di Porto Salvo (in Calabria). I familiari della deputata hanno sempre cercato di sostenerla durante la sua carriera e durante i suoi studi universitari a Roma e infatti il loro rapporto sarebbe a dir poco splendido. Scopriamo cosa c’è da sapere sui genitori di Marta Fascina e sulla loro carriera.

Marta Fascina

Chi sono i genitori di Marta Fascina: la carriera

Non si sa molto dei genitori di Marta Fascina ma lei stessa ha confessato che suo padre Orazio lavorerebbe come cancelliere presso il Tribunale di Napoli, mentre sua madre Angela è un’insegnante di lingue. I due hanno vissuto a Porto Salvo (comune di Reggio Calabria) dove hanno avuto la loro figlia il 9 gennaio 1990 (Marta è nata sotto il segno zodiacale del Capricorno) e suo fratello Claudio (di cui non è nota l’esatta data di nascita). Il fratello della deputata ha intrapreso la carriera militare.

Non si conoscono ulteriori informazioni sui suoi genitori o sul resto della famiglia e Marta Fascina ha sempre rispettato la loro privacy.

Marta Fascina, i genitori: la vita privata

I genitori di Marta Fascina hanno sempre evitato le luci dei riflettori e non si sa molto sul loro conto o sul loro matrimonio. I due avrebbero sempre supportato le scelte fatte dalla figlia e sarebbero stati presenti a molti degli eventi organizzati durante la sua storia d’amore con Silvio Berlusconi (come l’ufficializzazione della loro unione con tanto di abiti da sposi – anche se non si sarebbe trattato di un matrimonio ufficiale – o per le feste di compleanno dell’ex Premier).

I due hanno vissuto a Porto Salvo, in Calabria, e a Napoli. Non sono note ulteriori informazioni sulla loro vita privata o sul loro patrimonio. Stando al Corriere della Sera la madre di Marta Fascina vivrebbe a Portici insieme suo fratello Antonio e a sua madre.

Marta Fascina, i genitori: le curiosità

– Marta Fascina avrebbe ereditato la sua chioma bionda da sua madre, che sarebbe in tutto e per tutto simile a lei.

– Marta Fascina si reca a far visita ai suoi genitori ogni volta che può. La sua famiglia è molto unita, ma i suoi genitori hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy.

– Sarebbero stati i genitori di Marta Fascina a stimolare in lei la passione per la politica fin da quando era giovanissima.

