Da showgirl in tv a consigliere regionale: tutto quello che c’è da sapere su Nicole Minetti, finita al centro della cronaca per l’amicizia con Berlusconi.

Il nome di Nicole Minetti è balzato agli onori della cronaca quando la showgirl venne eletta consigliere regionale per il PdL durante la XVI Legislatura della Regione Lombardia. Fortemente voluta da Silvio Berlusconi nonostante non avesse mai avuto esperienze in politica, la donna finì al centro di un’aspra polemica anche tra gli stessi appartenenti al gruppo politico.

La biografia e la carriera di Nicole Minetti

Nata a Rimini l’11 marzo del 1985, Nicole Minetti si è diplomata al liceo classico della sua città natale e si è successivamente trasferita a Milano dove ha conseguito la Laurea di I livello in igiene dentale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e, successivamente, la Laurea di II livello in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali.

Scelta come valletta del programma televisivo Scorie, è stata anche inviata per Stelle e note di Natale ed è stata tra le protagoniste del cast di Colorado Cafè.

Nel 2010 ha debuttato in politica ed è stata eletta consigliere regionale in Lombardia dopo la candidatura nel listino del Presidente Roberto Formigoni. Venne raccontato che la sua candidatura fu “voluta a ogni costo” da Silvio Berlusconi, che l’aveva precedentemente conosciuta negli stand di Publitalia dove lavorava come hostess.

È stata coinvolta nel processo sul caso Ruby ed è stata indagata per favoreggiamento alla prostituzione e rinviata a giudizio con le imputazioni di peculato e truffa per le presunte spese “allegre” effettuate con i rimborsi del Consiglio regionale della Lombardia.

La vita privata di Nicole Minetti

Ha fatto coming out ufficializzando la sua bisessualità. Ha avuto una relazione con la showgirl Marysthell Garcia Polanco, con il rapper Gué Pequeno e con il manager Giuseppe Cipriani.

Nel 2014 rimase incinta del figlio di Gigi D’Alessio, ma perse il bambino.

Dove vive Nicole Minetti

Nicole Minetti ha lasciato l’Italia e vive a Ibiza dove lavora come dj.

3 curiosità su Nicole Minetti

– Ha lavorato come igienista dentale al San Raffaele di Milano.

– Su Instagram ci sono numerose fanpage dedicate a lei.

– Silvio Berlusconi le ha fatto diversi regali.

