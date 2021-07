Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori: è nato il loro primo bebè, 13esimo nipote di Silvio Berlusconi.

Dopo 10 anni d’amore e i fiori d’arancio, Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi hanno realizzato il loro sogno: i due sono diventati genitori di un bambino. La coppia era stata sorpresa l’ultima volta dai paparazzi durante l’ottavo mese di gravidanza di Federica Fumagalli, quando insieme avevano trascorso alcuni giorni di totale relax in vacanza a Porto Venere. Secondo le indiscrezioni il nome scelto dalla coppia è Emanuele Silvio.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: è nato il primo figlio

Federica Fumagalli ha dato alla luce il 13esimo nipote di Silvio Berlusconi, e lei e il figlio minore dell’ex premier sono più felici che mai.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Luigi Berlusconi

La coppia era convolata a nozze a ottobre 2020 nel massimo riserbo (anche a causa delle norme dovute all’emergenza Coronavirus e all’impossibilità di festeggiare per questo in pompa magna). Silvio Berlusconi, all’epoca positivo al Covid, aveva dovuto rinunciare a prendere parte alle nozze del figlio. Federica Fumagalli e Luigi si conoscono dai tempi in cui entrambi erano studenti universitari alla Bocconi e oggi, dopo 10 anni d’amore, hanno consacrato il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè.

Il fiocco rosa a casa di Barbara Berlusconi

Oltre al fiocco azzurro in casa di Luigi, la famiglia Berlusconi attende con trepidazione anche quello che sarà il quinto figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. Barbara è già madre di quattro figli maschi (Francesco Amos, Leone, Alessandro e Giorgio) e lei stessa ha ammesso di desiderare ardentemente una figlia femmina. “Speriamo che questa volta sia femmina! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”, ha dichiarato all’Ansa la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Oltre a Barbara e a Luigi hanno reso nonno Silvio Berlusconi anche gli altri figli: Marina (mamma di Silvio e Gabriele), Pier Silvio (padre di Lucrezia, Lorenzo e Sofia) ed Eleonora (madre di Riccardo e Flora).