Barbara Berlusconi è incinta del quinto figlio, il terzo che avrà dal compagno Lorenzo. La speranza della figlia di Silvio e Veronica Lario.

Barbara Berlusconi è in dolce attesa: la figlia di Silvio e Veronica Lario si prepara ad accogliere in famiglia il quinto figlio. Si tratta del terzo frutto dell’amore che la lega al compagno Lorenzo Guerrieri. La donna spera che, dopo quattro maschietti, arrivi finalmente una bella femminuccia.

Barbara Berlusconi incinta del quinto figlio

Una bella notizia per la famiglia Berlusconi: Barbara, figlia di Silvio e Veronica Lario, è incinta del quinto figlio. La donna è già mamma di quattro pargoli: i primi due, Alessandro ed Edoardo, avuti dall’imprenditore Giorgio Valaguzza, mentre gli altri, Leone e Alessandro, sono nati dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri. La lieta novella è stata diffusa dalla stessa Barbara che, via social, ha condiviso uno scatto di famiglia davvero bellissimo. A didascalia, si legge:

“La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina!!! … Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto…“.

Il tono della Berlusconi è, ovviamente, ironico. Dopo quattro maschietti, però, il suo sogno è accogliere in famiglia una bella femminuccia. L’ultimo nato è Francesco, venuto alla luce nel 2018, mentre il primo è Alessandro, nato nel 2007. Nel mezzo ci sono Edoardo, classe 2009, e Leone, 2016. La famiglia di Barbara, quindi, è davvero una big family allargata che va d’amore e d’accordo.

Ecco lo scatto condiviso per annunciare la quinta gravidanza:

Quando nasce il quinto figlio di Barbara Berlusconi?

Barbara Berlusconi ha 36 anni e partorirà il quinto figlio a metà novembre 2021, ma ancora non si conosce il sesso del bimbo che porta nel grembo. Nello scatto di famiglia condiviso su Instagram, la figlia di Silvio e Veronica Lario appare raggiante come sempre, cosa che fa presagire che questa gravidanza non la sta appesantendo per niente. Anche con i precedenti pargoli, infatti, ha continuato a lavorare fino all’ultimo.

Da anni, ormai, Barbara è impegnata nelle aziende di famiglia, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato della Holding 14, che gestisce con i fratelli Luigi ed Eleonora. In più, gestisce la galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery e si occupa di filantropia e sociale, a sostegno di progetti educativi per DSA, ovvero per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.