Jennifer Lopez ha deciso di tornare insieme alla sua vecchia fiamma, Ben Affleck? I due sarebbero stati visti di nuovo insieme.

I “Bennifer” sono in procinto di rimettersi insieme? Secondo People e Tmz ci sono buone possibilità, e infatti nelle ultime settimane Jennifer Lopez e il suo famoso ex sarebbero stati avvistati prima a Los Angeles, e poi durante un romantico weekend in Montana. Al momento sulla questione non esistono conferme, e da appena un mese la cantante ha annunciato la fine ufficiale del suo rapporto con Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il presunto ritorno di fiamma

Tra il 2002 e il 2004 la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto sognare i fan di tutto il mondo ma all’improvviso, pochi mesi prima delle loro nozze, i due hanno messo fine alla loro storia facendo sfumare il sogno.

Jennifer Lopez Ben Affleck

Oggi, secondo People e Tmz, ci sono buone possibilità di un ritorno di fiamma: i “Bennifer” – com’erano soliti chiamarli i fan – sono stati avvistati di nuovo insieme. e una fonte vicina a JLo avrebbe rivelato a People che lei sarebbe più felice che mai. Sarà vero? Solo alcune settimane fa la cantante ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Alex Rodriguez, a cui era legata dal 2016.

Il messaggio per la festa della mamma

In occasione della festa della mamma (l’8 maggio 2021) Jennifer Lopez ha pubblicato una foto in cui è ritratta insieme ai suoi due figli, Emme e Max, e dove appare serena e sorridente. “Essere una mamma è la mia gioia più grande”, ha scritto la popstar nella didascalia allo scatto. Secondo People e Tmz JLo è più felice che mai anche per la sua liaison con Ben Affleck, ma al momento sulla questione lei e l’attore hanno preferito non fornire conferme o smentite.