Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono detti addio e alla base della rottura – secondo i rumor – potrebbero esserci stati dei presunti tradimenti.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale con cui Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno fatto sapere di essersi detti addio, People riporta le voci di un insider secondo cui la coppia si sarebbe lasciata per problemi di fiducia. Stando all’indiscrezione riportata dal magazine sarebbe stata JLo a lasciare Rodriguez per via dei suoi presunti tradimenti, che avrebbero minato definitivamente la loro relazione. I due, nel loro comunicato ufficiale, avevano annunciato di considerarsi comunque buoni amici.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: i motivi della rottura

L’addio tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è ormai sulla bocca di tutti e, secondo indiscrezioni, sarebbe stata la cantante a lasciare l’ex giocatore di baseball a un passo dall’altare.

Jennifer Lopez

La popstar era legata allo sportivo da circa 5 anni e da tempo i due convivevano insieme ai rispettivi figli (avuti dalle loro precedenti unioni.) Dopo che per mesi sono circolate voci riguardanti la loro presunta separazione i due hanno confermato la notizia con un comunicato ufficiale: “Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”, hanno fatto sapere nel messaggio reso pubblico da Today.com.

Stando a quanto rivelato da People, Alex Rodriguez sarebbe stato al centro di numerosi gossip (mai confermati) riguardanti le sue presunte e numerose conquiste amorose, e questo avrebbe scatenato enormi problemi di fiducia tra lui e JLo.

La vita privata della cantante

Jennifer Lopez dunque è di nuovo single, e continuerà a concentrare gran parte del suo tempo sui suoi due figli (i gemelli Emme e Max). La cantante è reduce da tre matrimoni falliti e in tanti tra i suoi fan speravano di vederla presto convolare a nozze con Alex Rodriguez. Archiviata la fine di questa storia d’amore la cantante riuscirà a trovare la persona giusta per lei?