Gianluca Vacchi ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni della piccola Blu Jerusalema, che a soli 6 mesi ha dovuto subire un delicato intervento.

Dopo aver rivelato che sua figlia, Blu Jerusalema, è stata operata per la palatoschisi (una malformazione congenita del palato), Gianluca Vacchi ha aggiornato i fan dei social sulle condizioni della bambina, che fortunatamente sarebbe in via di ripresa: “Il nostro angelo sta migliorando e quando le canto la mia versione della canzone “La bella e la bestia”, che finisce con “Blu e il suo papa”, lei si addormenta tra le mie braccia e niente nella vita potrebbe appagare di più il mio cuore”, ha scritto l’imprenditore nella didascalia ad un post dove lo si vede cullare la sua bambina.

Gianluca Vacchi: come sta la figlia

Pochi giorni fa Gianluca Vacchi aveva annunciato via social che sua figlia, la piccola Blu Jerusalema, avesse subito il delicato intervento per la palastochisi. L’imprenditore e la sua compagna, Sharon Fonseca, erano stati visibilmente preoccupati per l’intervento subito dalla bambina, ma entrambi avevano espresso via social il loro sollievo e la loro commozione per la tranquillità con cui Blu Jerusalema si era lasciata sottoporre all’intervento.

Gianluca Vacchi

“Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza , ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata”, aveva scritto Vacchi in un post via social che aveva subito ottenuto i messaggi di solidarietà da parte dei fan.

Le nozze della coppia dopo la nascita di Blu Jerusalema

L’amore tra Mr Enjoy e Sharon Fonseca è stato coronato dall’arrivo della piccola Blu Jerusalema, nata a ottobre 2020. Ora che la preoccupazione per l’intervento è stata superata la famiglia può continuare a godersi il proprio tempo libero insieme, e in tanti tra i loro fan sui social non vedono l’ora di sapere se Vacchi e la top model convoleranno presto a nozze. La coppia annuncerà presto la notizia?