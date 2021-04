Giulia Salemi, la bella influencer italo persiana si è raccontata in una lunga intervista a cuore aperto sulle pagine di Diva e Donna

Quello attuale per Giulia Salemi sembra essere davvero un periodo ricco di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale. La bella influencer italo persiana ha da poco concluso la sua seconda esperienza nella casa del Grande Fratello Vip che le ha anche fatto incontrare l’amore, con l’ex Velino Pierpaolo Pretelli e dato il via alla sua carriera come conduttrice con il primo format in streaming, Salotto Salemi. Eppure, è stata proprio la stessa Salemi a rivelare in lunga intervista a Diva e Donna che in passato ha sofferto per la sua carriera e aveva persino deciso di cambiare strada, ecco le sue dichiarazioni.

Giulia Salemi: “Non ero felice”

“Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice”. Comincia così la lunga confessione di Giulia Salemi sul suo recente passato – “Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire che ero brutalmente fuori luogo per la televisione. Piangevo, passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare serie tv. Poi ho reagito. Rialzarsi è bello, quando sei caduta“.

GIULIA SALEMI

Il racconto di Giulia prosegue sulle pagine di Diva e Donna e ripercorre anche, quello che è stato il suo rapporto con i genitori: papà Mario Salemi di professione poliziotto e originario di Piacenza e la mamma Fariba Tehrani trasferitasi dall’Iran all’Italia e attualmente naufraga alla prima edizione dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Giulia ha infatti confessato di aver sofferto molto dopo il divorzio della sua famiglia e di non aver addirittura rivolto la parola a suo padre, per ben due anni.

Giulia Salemi, vittima di bullismo

Giulia Salemi ha infine confidato di essere stata in passato, anche lei vittima di bullismo da parte dei suoi stessi coetanei con i quali ha fatto fatica a socializzare e che spesso l’hanno chiamata “Araba”. “Sono cattolica, mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo sempre a messa, mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere”.