Laura Pausini non si è aggiudicata l’Oscar 2021 per il suo brano Io sì (Seen) ma sui social ha comunque espresso la sua felicità e la sua gratitudine.

Laura Pausini era in corsa per il miglior brano originale agli Oscar 2021 con la sua Io sì (Seen), colonna sonora del film La Vita davanti a sé. Pur non essendosi aggiudicata la preziosa statuetta la cantante ha fatto ritorno in Italia con il cuore colmo di gioia, e sui social dopo la notte degli Oscar ha espresso tutta la sua gratitudine e ha affermato di essere impaziente di poter finalmente riabbracciare sua figlia Paola (nata nel 2013):

“Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte… incredibile!”, ha scritto la cantante nel suo post.

Laura Pausini: la notte degli Oscar

Pur non essendosi aggiudicata la preziosa statuetta degli Oscar 2021 (che è stata vinta invece da H.E.R. con il brano Fight For You) Laura Pausini ha comunque fatto ritorno in Italia con il cuore colmo di gioia. La cantante ha ringraziato i fan che hanno sostenuto il suo lavoro e si è detta impazienti di poter finalmente riabbracciare sua figlia Paola, rimasta a casa col marito della cantante Paolo Carta.

Gli abiti indossati durante la notte degli Oscar

Durante la serata dedicata agli Oscar 2021 Laura Pausini ha sfoggiato due lussuosi abiti: il primo è stato un completo color oro indossato durante la sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum of Motion Picture in compagnia di Diane Warren. Il secondo è stato invece un lungo abito nero firmato Valentino.