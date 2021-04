Belen Rodriguez ha condiviso le immagini inedite del “gender reveal” con cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma di una bambina.

Belen Rodriguez è entrata nel settimo mese di gravidanza e attraverso i social ha svelato ai fan il momento in cui ha appreso che sarebbe diventata madre di una bambina. A svelare l’arrivo della piccola Luna Marie alla showgirl e al suo compagno, Antonino Spinalbese, sarebbero stati Veronica Cozzani (mamma di Belen) e suo figlio Santiago, che avrebbero utilizzato il classico “gender reveal” con un palloncino pieno di petali colorati (in questo caso rosa) per svelare alla coppia l’arrivo della figlia femmina.

Belen Rodriguez: il gender reveal

Per festeggiare il suo ingresso nel settimo mese di gravidanza Belen Rodriguez ha risposto ad alcune domande dei fan sui social, e ha postato delle immagini inedite della sua seconda gravidanza. A giugno la showgirl e Antonino Spinalbese avranno una bambina, che hanno deciso di chiamare Luna Marie.

Il momento in cui la coppia ha scoperto che il bebè da loro atteso sarebbe stato una bambina è stato decisamente festoso: tra applausi e risate Veronica Cozzani e il piccolo Santiago hanno fatto esplodere un palloncino nero colmo di petali rosa, e Belen ha abbracciato Antonino fuori di sé dalla gioia.

La nascita della piccola Luna Marie

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa, dopo la rottura della showgirl da Stefano De Martino. La storia tra i due è diventata seria in pochissimo tempo e la stessa showgirl ha confessato che prima di restare incinta della piccola Luna Marie avrebbe avuto un aborto spontaneo. Oggi la coppia sembra finalmente aver trovato la serenità e i due non vedono l’ora di conoscere la loro bambina (il cui arrivo è atteso per la fine di giugno).

