Dopo la scomparsa del principe Filippo sembra che gran parte della sua generosa eredità andrà direttamente a sua moglie, Elisabetta II.

Secondo TgCom24 il patrimonio del Principe Filippo ammonterebbe a ben 30 milioni di sterline ed è probabile che l’intera eredità finirà nelle casse della Regina Elisabetta, rimasta vedova del duca di Edimburgo lo scorso 9 aprile. Il patrimonio della sovrana ammonterebbe già a 500 milioni di sterline e, secondo Tgcom24, se dovesse essere lei ad ereditare l’intero patrimonio di Filippo potrebbe sottrarlo alla tassazione prevista per i patrimoni (che, escluso il caso dei coniugi, in Inghilterra prevede il 40% di detrazione su cifre oltre le 325mila sterline).

Filippo: il patrimonio del duca

Ora che il Principe Filippo è scomparso in tanti si chiedono quale sarà il destino della sua generosa eredità e soprattutto a chi toccherà il suo titolo di duca di Edimburgo.

Principe Filippo

Il titolo potrebbe fruttare fino a 10/15mila euro all’anno di rendita e, secondo le prime indiscrezioni circolate sulla vicenda, potrebbe essere assegnato al figlio di Filippo, il Principe Edoardo, conte di Wessex. Nel patrimonio di Filippo rientrerebbero anche numerose auto di lusso e i pony purosangue del duca che, secondo TgCom24, potrebbero andare alla figlia del principe Edoardo, la 17enne Lady Louise. Per quanto riguarda i dipinti, i doni da lui ricevuti e i libri, è probabile che essi andranno ai figli e ai nipoti.

La scomparsa del duca di Edimburgo

Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile a 99 anni d’età. Il funerale si è svolto in forma strettamente riservata e con sole 30 persone tra i parenti e gli amici più intimi. La Regina Elisabetta è apparsa visibilmente provata dalla scomparsa del Principe e, in segno di lutto, ha annullato tutti i festeggiamenti in programma per le settimane a venire (compresi quelli per il suo 95esimo compleanno, lo scorso 21 aprile).