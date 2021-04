Mentre i Ferragnez festeggiano il primo mese dalla nascita della piccola Vittoria, Bella Thorne e Benji hanno celebrato il loro fidanzamento.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno annunciato che presto convoleranno a nozze, e così hanno deciso di celebrare il lieto evento con un elegante party in compagnia degli amici. Intanto a casa dei Ferragnez l’intera famiglia ha festeggiato il primo mese di vita della piccola Vittoria, che sui social è già una vera e propria star. Una vicenda meno allegra ha visto protagonista la giornalista Cesara Buonamici, rapinata insieme al marito Joshua Kalman.

Le news di gossip del weekend

Bella Thorne e Benjamin Mascolo sono pronti a dire sì: la coppia nei giorni scorsi ha mostrato via social i preziosi anelli di fidanzamento che si sono donati reciprocamente in vista delle loro attesissime nozze. A seguire i due, più innamorati che mai, hanno deciso di festeggiare il loro amore alla presenza degli amici più cari: “La mia principessa ha fatto sì che tutto questo accadesse. Non avrebbe potuto esserci festa di fidanzamento migliore, e sono felice di poter condividere questi momenti speciali con te. E poi vogliamo parlare di quanto tu sia meravigliosamente bella in questo vestito?”, ha scritto Benjamin Mascolo nel suo post via social, che ha presto fatto il pieno di like.

A casa Ferragnez intanto si è festeggiato il primo mese della piccola Vittoria: la bambina è nata il 23 marzo 2021 e sui social è già diventata una vera e propria star. Come per il piccolo Leone prima di lei, mamma Chiara Ferragni ha acquistato una piccola torta personalizzata su cui spiccava un orsetto con il numero 1. “Felice primo mese, Vittoria!”, ha scritto l’influencer nel suo post via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Il furto di Cesara Buonamici

La giornalista Cesara Buonamici è stata protagonista invece di un episodio alquanto spaventoso: alcuni malviventi avrebbero fermato l’auto in cui si trovavano lei e suo marito, Joshua Kalman, al fine di rubare i loro orologi. Fortunatamente i due non avrebbero riportato conseguenze e la stessa giornalista avrebbe allertato le forze dell’ordine a seguito dell’episodio.

