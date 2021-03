Belen Rodriguez è alla 19esima settimana e condivide sui social la visita ginecologica e la prima foto di Luna Marie.

L’anno 2021 verrà ricordato sicuramente anche per le numerose gravidanze da parte delle celebrity nostrane da Chiara Ferragni a Cristina Chiabotto fino all’argentina Belen Rodriguez. Quello che accomuna le future mamme pare essere proprio la voglia di condividere, con i propri follower in rete, le varie tappe della maternità e così via a foto di dolcissimi pancioni ma anche a ecografie e visite specialistiche. Proprio come ha fatto la showgirl di Tu si Que vales che ha mostrato in una diretta su Instagram la visita ginecologica alla quale si è sottoposta con tanto di foto della sua secondogenita che sta per arrivare.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Belen Rodriguez: l’ecografia di Luna Marie

Belen Rodriguez appare sul suo profilo Instagram così: distesa su un lettino di uno studio medico ginecologico in compagnia del nuovo fidanzato, il fotografo e hair stylist Antonino Spinalbese e con il piccolo Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez

La bella conduttrice tv, è alla diciannovesima settimana di gravidanza e come il protocollo prevede è tempo di una nuova visita ed ecografia per controllare lo stato di crescita della piccola Luna Marie. “Le misure vanno bene” afferma nel video la ginecologa che dopo la visita fa anche sentire il battito del cuoricino a Belen.

Il primogenito Santiago resta tutto il tempo accanto alla modella e guarda curioso lo schermo che mostra l’ecografia di sua sorella ma quando la dottoressa gli dice “Questa è la testa di tua sorella” Santiago risponde che quello gli sembra invece uno scheletro.

Belen e Antonino presto genitori

Belen e Antonino non vantano un lungo percorso di coppia eppure fra loro è scattato subito il colpo di fulmine fino a rimanere anche in dolce attesa appena conosciuti ma purtroppo quella gravidanza non è proseguita per via di un aborto spontaneo. A rivelare l’accaduto è stata proprio Belu ospite a Verissimo durante la puntata del 20 febbraio.