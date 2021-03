Elettra Lamborghini sarebbe risultata positiva al Coronavirus e per questo potrebbe essere assente all’Isola dei Famosi 2021.

Al momento non vi sono conferme circa la positività di Elettra Lamborghini al Coronavirus, ma stando alle sue stories via social l’ereditiera sarebbe in “isolamento”: “Sto cucinando raga perché mi sto sfracassando la min***a.. che pal*e!”, ha dichiarato nelle sue stories, dopo aver più volte menzionato la “quarantena”. Il 15 marzo prenderà il via l’Isola dei Famosi 2021, dove Elettra Lamborghini è attesa come opinionista al fianco di Iva Zanicchi. La produzione dello show sarà costretta a sostituirla?

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Elettra Lamborghini è positiva al Coronavirus

Stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano Elettra Lamborghini sarebbe risultata positiva al tampone per Covid-19 e per questo potrebbe saltare la sua attesa partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 (dove rivestirà il ruolo di opinionista). La Lamborghini sui social ha fatto riferimento alla “quarantena” che starebbe vivendo in isolamento domiciliare, tra momenti di noia e mattinate ai fornelli.

Elettra Lamborghini

“Io dopo la quarantena”, ha scritto nelle sue stories l’ereditiera simulando un’ironica sfilata nel suo appartamento. In tanti sperano di poter vedere la loro beniamina al reality show, ma per il momento sembra bisognerà aspettare ulteriori conferme. Sui social intanto si è sparsa la voce di un possibile sostituto che la produzione avrebbe scelto per occupare il posto di Elettra durante le prime serate.

Chi potrebbe sostituirla

Al momento non è chiaro se la cantante verrà davvero sostituita nelle prime puntate del reality show ma, secondo Il Fatto Quotidiano, la produzione potrebbe aver messo gli occhi su Tommaso Zorzi, reduce dalla sua prima esperienza al Grande Fratello Vip. La produzione dell’Isola dei Famosi- che quest’anno è condotto da Ilary Blasi – avrebbe ipotizzato proprio di sostituire l’ereditiera con il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.