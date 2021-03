Anna Tatangelo ha smentito il suo presunto flirt con Livio Cori e nel suo sfogo via social ha menzionato il suo ex compagno, Gigi D’Alessio.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di una presunta liaison tra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori che – secondo il rumor messo in circolazione da Santo Pirrotta a Ogni Mattina – sarebbero stati presentati da Gigi D’Alessio (separato da Anna Tatangelo da circa un anno). La cantante in uno sfogo via social ha smentito la notizia, e ha specificato che lei e Cori si conoscerebbero da anni e che non sarebbe stato Gigi D’Alessio a presentarli:

“Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”, ha scritto la cantante.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo smentisce il flirt con Livio Cori

Anna Tatangelo si è sfogata via social per le voci – false – in merito alla sua vita privata. La cantante non sarebbe legata a Livio Cori e i due non sarebbero stati presentati dall’ex compagno di lei, Gigi D’Alessio. La stessa Tatangelo ha specificato che lei e Livio Cori avrebbero partecipato alla stessa edizione del Festival di Sanremo e che attualmente il rapper starebbe lavorando con lei ad un nuovo disco.

“Queste ca***ate inventate di sana pianta del “Gigi le ha presentato Livio ecc” risparmiatevele. Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca***te. Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ora non me ne frega niente: fatevi i ca*i vostri! Ps Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita“, ha scritto la cantante nel suo sfogo via social. Livio Cori al momento non ha commentato la vicenda.

Gigi D’Alessio: il nuovo amore

Dopo la loro rottura Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno affermato di voler proteggere la loro privacy per il bene del loro bambino, Andrea. Mentre la cantante sarebbe attualmente single, D’Alessio avrebbe iniziato a frequentare la sua fan Denise Esposito (di 26 anni più giovane). Secondo IlMattino i due si sarebbero conosciuti a Capri durante l’estate 2020.